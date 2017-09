Vrijdagavond is Kim Ghyselick van Swoop bevallen van een dochtertje. Voor Kim is het een eerste kindje, haar partner Wim Soutaer heeft nog een dochter Emma uit een vorige relatie. Na zes miskramen is het eindelijk gelukt voor dit showbizzkoppel om samen een kindje op de wereld te zetten.

Auteur: Robby K - foto: Robby K