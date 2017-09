Mariska Be bevallen van Feliz

Zaterdag is zangeres Mariska Be bevallen van een dochtertje. “Na een lange nacht van hard labeur, stellen wij jullie fier en oprecht ons kleine wondertje voor, genaamd Feliz. Een spruitje van 2 kg 570 gram en 45 cm, maar oh zo magisch en vertederend!” liet de zangeres weten. Mariska en haar vriend Bjorn zijn trots op hun eerste spruit.

Auteur: Robby K - foto: Robby K