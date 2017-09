Met het liedje ‘Help, ik kan niet kiezen’ is Mario Kennes toe aan zijn nieuwe single. Daar waar Mario met zijn vorige opname ‘Heel mijn leven’ een gevoelige ballad uitbracht koos hij nu resoluut voor een uptempo nummer.

Bij zijn optredens in de voorbije zomer ondervond hij dat het publiek zijn ritmische liedjes erg wist te waarderen hetgeen een aanwijzing is voor de richting waarin hij best verder werkt.

Als tweede nummer koos Mario voor een cover van ‘Mooie meisjes’. Beide liedjes zullen ook verschijnen op zijn tweede album waaraan ondertussen volop wordt gewerkt. De nieuwe single is verkrijgbaar via alle belangrijke internetportals, waaronder iTunes

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single