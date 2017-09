Zaterdag 10 maart viert Jan Smit z'n 20 jaar carrière in Vlaanderen. Jan geeft een groot feest voor Jan & Alleman in het Antwerpse Sportpaleis. "Ja, dit is een kinderdroom die straks uitkomt, zeker als je met je liveband mag concerteren in de mooiste en de bekendste concerttempel van Vlaanderen. En ik kom niet alleen. Ik breng ook mijn vriend André Hazes mee", zei Jan Smit gisterenavond in de populaire talkshow RTL Summer Late Night, waar de Volendammer zijn nieuwe single 'De wereld rond' kwam voorstellen en André Hazes bekendmaakte als eerste gast van z'n Sportpaleis-concert.



Na z'n succesvolle doortochten op Het Schlagerfestival en diverse Vlaamse podia, is de 23-jarige André Hazes straks te gast op het Jan & Alleman-feestje in het Antwerpse Sportpaleis. Op z'n 13de scoorde de jonge Hazes een nummer één-hit met 'Bedankt mijn vriend', een liedje dat hij naar aanleiding van het televisieprogramma 'In duet met Hazes' opnam met z'n vader. Die laatste had er in ook al een hit mee in 1988. Na z'n doortocht als gastartiest op de concerten 'Samen met Dré' in de Amsterdam ArenA (2008), nam de carrière van André Hazes Jr. - dat was in die tijd z'n artiestennnaam- vijf jaar later een hoge vlucht. In 2013 was hij niet alleen jurylid in het SBS-programma 'Bloed, zweet en tranen', hij was eveneens te gast bij Holland Zingt Hazes, dat plaatsvond in het Ziggo Dome. Hoogtepunt van dat jaar was de release van zijn eerste soloalbum.



In 2014 scoorde André Hazes Jr een 2de nummer één-hit met het liedje 'Ik leef mijn eigen leven', dat hij bracht in het tv-programma 'De beste zangers van Nederland' en twee jaar later kreeg dat een vervolg met het album 'Leef', en de gelijknamige hitsingle.



Sinds 2015 is André Hazes al gastartiest bij de Toppers in Concert in de Amsterdam ArenA. Gecombineerd met het vaderschap, bracht André Hazes dit jaar z'n 5de studioalbum uit, 'Wijzer'. André Hazes - die in Vlaanderen ook al een hit scoorde met Christoff, 'Zeg maar niets meer' - is de eerste gastartiest die Jan Smit aankondigt voor z'n Jan & Alleman Sportpaleis-concert, dat plaatsvindt op 10 maart. Tickets kunnen besteld worden op www.teleticketservice.com of op 070/345.345 (max.€0,30/min).

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement