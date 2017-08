De allereerste aflevering van Kabouter Plop werd op 27 augustus 1997 uitgezonden bij VTM. Het kinderprogramma kende meteen een gigantisch succes, goed voor in totaal 295 afleveringen. De vaste cast bestond oorspronkelijk uit vier kabouters, Plop, Kwebbel, Lui en Klus. Die werd in 1998 en 1999 nog aangevuld door Smul en Smal. Na enkele jaren verschenen de kabouters ook op het witte doek in 10 langspeelfilms. Ondertussen hebben ze een eigen boekenreeks, cd’s, strips én een pretpark dat hun naam draagt. Tijdens het huidige feestjaar dook Plop al eens op aan de zijde van Belgium’s Got Talent-winnaar Baba Yega, die een remix maakte van de bekende Plopdans.

De kabouters vieren hun verjaardag met een nieuwe reeks, Plopshow en cd en dvd-releases met hun grootste hits:

Best of CD van 20 jaar Plop met de allerleukste Plop nummers, waaronder ook de remix van de Kabouterdans ism Baba Yega. Ook te vinden op Apple Music en Spotify!



Best of DVD, een DVD met de allerleukste afleveringen uit 20 jaar Plop en een filmbox met 3 DVD’s met de allerbeste films van Plop.



Gouden boekencollectie: 4 boeken met de mooiste verhalen en tekeningen van 20 jaar Plop.



Plop & Felle

Op zondag 3 september lanceert VTMKZOOM Plop & Felle, een nieuwe reeks met afleveringen rond de bekendste kabouter van Vlaanderen vanuit zijn legendarische melkherberg. In de nieuwe serie Plop & Felle maken de kijkers voor het eerst kennis met Felle, het jonge en hippe nichtje van Kabouter Plop. Zij gaat dagelijks op bezoek bij haar oom om honderduit te vertellen over de dingen die haar bezighouden. Omdat Plop met zijn kaboutervrienden al zoveel heeft meegemaakt, pikt hij af en toe in door zelf leuke herinneringen op te rakelen. Naar de verhalen van oom Plop luisteren vindt Felle geweldig. Bíjna zo leuk als het eten van zijn lekkere plopkoeken…



PLOP & FELLE

Vanaf 2 september, elke zaterdag om 06.50 bij VTM

Vanaf 3 september, elke zondag om 07.00 bij VTMKZOOM

NIEUWE PLOPSHOW

Begin 2018 komt de nieuwe show in het teken van 20 jaar Plop er aan: van 27 januari t/m 13 mei 2018 doorheen Vlaanderen. Tickets & info: www.studio100.com



September is Plop-maand op Studio 100 TV! Dit betekent dat er allerlei fijne prijzen te winnen zijn en dat er volop shows, muziekclips en films te zien zijn van Plop. Ook Plop & de Peppers zullen niet ontbreken! Elk weekend in september kan je op zaterdag tussen 16u30-18u en op zondag tussen 6u30-8u genieten van Plopclips, Plopshows en Plop & de Peppers marathons! Elke zaterdag om 9u kan je een Plopfilm zien! Studio 100 TV zet Plop ook in de bloemetjes dit weekend tijdens “Studio 100 TV trekt eropuit in Westland Shopping Center”.

Bron: Studio 100 - Auteur: Persbericht - Foto: Studio 100