Naast dat de artiesten Martin Melro & Marina Wally hun solocarrière`s hebben en behouden, gaan ze nu ook samen op pad als duet.

Het ontstaan van deze combinatie, ligt op 1 oktober 2016 waarin Marina Wally het jubileum full cd aan Martin Melro uitreikte, waar ook de `Ode Eddy Wally` opstaat, welke met toestemming van Marina Wally, haar dochter Vanessa, de manager (destijds van Eddy, nu ook van Marina) Hugo Colpaert, en Telstar Music Weert – Johnny Hoes.

Daarnaast spraken de collega-artiesten met regelmaat met elkaar, privé, voor, tijdens en na de optredens. Werd Martin Melro uitgenodigd door Marina Wally om een bezoek te brengen aan het graf van haar papa Eddy Wally en zijn prachtige museum in Zelzate.

Tijdens het 10 jarig jubileum van Marina Wally en het jubileumfeest van de Ambiance in Zelzate, werd Martin Melro verrast door Marina Wally om naast zijn optreden ook een duet-optreden met Marina Wally ter plekke uit te voeren.

Daaruit is nu ontstaan, dat beide artiesten voor elk evenement als duo te boeken is via het management van Hugo Colpaert voor een optreden van 1 x 40 minuten, waarvan deels solo als ook in duet opgetreden wordt.

Daarnaast zijn beide artiesten, Martin Melro & Marina Wally volop in brainstorm om misschien in de toekomst een nummer samen op te nemen en uit te brengen, dit alles in nauw samenspraak met het management Hugo Colpaert om dat het beste vorm te geven.

Melro & Wally komende events: 07/10/17 Vlaamse Vedetten Parade Oostende 08/10/17 Opening Thuishaven Martin Melro door Marina Wally - Oostende 18/11/17 Sparerib Event Zelzate

Het duo Melro & Wally zijn hiervoor exclusief te boek bij: Management Hugo Colpaert info@alldifferent.be 0032-475 47 47 48

