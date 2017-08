Zaterdagnamiddag, tijdens de slotdag Pukkelpop, troepte opnieuw een massa fans van het satirische Canvas-programma De Ideale Wereld samen in de Castello, voor het slot van De Ideale Wereld Sausfeesten. Begin augustus maakte presentator Otto-Jan Ham bekend dat de jaarlijkse Ideale Wereld Fandagen op Pukkelpop dit jaar vervangen werden door Sausfeesten, met o.a. Tomatto-Jan Ham, Jelle De Bearnaise (Jelle De Beule) en De Vos & Svennes (Sven de Leijer). Het filmpje werd een hit op de social media, wat resulteerde in opnieuw een massale belangstelling bij de Pukkelpop-festivalgangers, die in groten getale waren afgezakt. Op het einde van de Sausfeesten verscheen als surprise de zwangere Lindsay.

We herkenden tijdens haar opvallende Shala lala lala lala-doortocht o.a. ‘Donderstruik’ (‘Thunderstruck', AC/DC), ‘b’ (‘Sex on Fire’, Kings Of Leon), ‘Hoeveel is de vis’ (‘How Much Is The Fish’, Scooter), ‘Vloedgolf’ (’Tsunami’, DVBBS) en tot slot ‘b’ (‘Shape of You’, Ed Sheeran) dat Lindsay samen bracht met Faisal. “In het verleden was ik al eens te gast in De Ideale Wereld. Als de redactie mij belt voor een item, dan werk ik daar graag aan mee. Ik hou wel van dit soort humor. Een paar jaar geleden stond ik hier op de weide van Kiewit al eens op het hoofdpodium. Dat was tijdens Rimpelrock en voor een ander publiek”, zegt Lindsay. "Net als Tomorrowland vind ik Pukkelpop een tof festival. Ik ben blij dat ik hier ook eens op het podium mocht staan. Otto-Jan en z’n ploeg weten dat ik mij geweldig goed heb geamuseerd.”

Auteur: Raf Van Bedts - Foto: Upstars