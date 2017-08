Allround zanger Rene Redley uit Ravels(B) stelt met trots zijn nieuwe zomersingle “Kom Niet Te Dichtbij” voor. Deze keer gooit hij het over een andere boeg en gaat hij de feel-good reggae toer op. Producer Walter De Loose maakte weer een hippe en perfecte productie. Verder is Rene nog heel de zomer te bewonderen tijdens de Vlaams Muziekfeest Zomertoer 2017.



De digitale single “KOM NIET TE DICHTBIJ ” is vanaf 21 augustus te downloaden via i-Tunes.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single