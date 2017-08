Na hun meer dan geslaagde dubbele optredens tijdens de halfoogst feesten te Bellingen en het verzorgen van de muzikale omlijsting tijdens het Vlinderweekend te Herne pakt de Saffoxy Band uit met hun eerste single in het kwalitatieve, populaire Vlaamse genre met ’Dansen in de nacht’, dat werd geschreven en gecomponeerd door Luc Marcelis in samenwerking met Christophe Severs, die tevens zorgde voor het arrangement en de opname..

De Blankenbergse zangeres Helena en Foxy namen hier de hoofdzanglijnen voor hun rekening.



De single zal op zondag 20 augustus met de nodige persbelangstelling gelanceerd worden aan de kust in Blankenberge bij Bistro Marcel - het gekende mekka van de Vlaamse artiesten en de thuishaven van Helena.

Op zaterdag 19/8 kan je de Saffoxy band aan het werk zien tijdens de braderij op de Sint-Rochus feesten te Halle met 5 optredens van 30min, vanaf 10u.



Saffoxy band blijft verbazen , vernieuwen in blijdschap en ambiance. Daar gaan en staan ze voor. De nieuwe single ‘Dansen in de nacht’ werd uitgegeven door D & V en is verkrijgbaar via alle belangrijke internet portals.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single