‘Het is hier weer pataat’ is de opmerkelijke titel van de nieuwe single van Wendy Davis. Zoals de titel meteen laat vermoeden is het een knaller van een meezinger met een zeer hoog ambiancegehalte.

“Toch zit er een achterliggende boodschap in”, zegt Wendy, die pleit voor meer verdraagzaamheid en samenhorigheid. “In tijden van haat en jaloezie zou het beter zijn om samen te feesten en plezier te maken’, aldus Wendy.

Tekst en muziek zijn werden gemaakt door Claudine Roobaert en Freddy Danau, die ook voor de productie en opname zorgde van deze nieuwe single van Wendy Davis die inmiddels beschikbaar is voor download en streaming via i Tunes.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single