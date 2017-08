Willy Sommers, één van de absolute grootheden van de vaderlandse showbizz, bereikte woensdag 9 augustus de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar! Maar pensioen is een recht, geen plicht. Willy heeft dat goed in zijn oren geknoopt en kiest daarom resoluut voor de verderzetting van zijn actieve leven als Vlaamse zanger. Ten bewijze daarvan pakte hij in zijn feestweek uit met het gloednieuwe album ‘Boven de wolken’.



‘Boven de wolken’, met daarop uiteraard de singles ‘Geen probleem’ en ‘Zeg dus niet hallo’, is een echt Sommers 2.0 album geworden. Willy waagt zich met producer Yannic Fonderie ook aan een wat dance-geïnspireerde versie van de Reinhard Mey-klassieker ‘Boven de wolken’ en gaat op ‘Net als in een droom’ zelfs in duet met Wim Soutaer.



Heel bijzonder is dat de ontdekker van Willy Sommers, schrijver/producer Roland Verlooven, met ‘L.A.T.’ een unieke bijdrage levert aan deze nieuwe CD en dat Will Tura samen met Willy het aanstekelijke nummer ‘Zondag’ schreef. Een verrassende samenwerking tussen beide iconen, die na vele jaren van (onvervulde) plannen voor dit feestelijke album eindelijk werkelijkheid werd.



‘Boven de wolken’, het nieuwe album van Willy Sommers, is nu fysiek verkrijgbaar in de handel, is HIER verkrijgbaar op iTunes en kan u HIER beluisteren op Spotify!



Tracklist ‘Boven de wolken’

1. Geen probleem

2. 1000 keer

3. De vrouw van mijn dromen

4. Zeg dus niet hallo

5. Als je diep in mijn ogen kijkt

6. Boven de wolken

7. Net als in een droom (met Wim Soutaer)

8. Van levensbelang

9. Zondag

10. Pak me vast

11. Spijt komt te laat

12. L.A.T.

Auteur: Raf Van Bedts - Foto: Hoes cd