Johan Veugelers werd bekend in Vlaanderen als de mannelijke helft van het accordeonduo The Sunsets. Toen Johan in 2014 besloot om solo verder te gaan, was dat voor hem een sprong in het duister. Een sprong die, zo blijkt nu, positief uitgedraaid is. Na een aantal zeer succesvolle singles, verschijnt op 18 augustus 2017 ‘Beloof Me’, het eerste solo-album van Johan Veugelers.



Johan Veugelers kan je zonder overdrijven de koning van de ambiance noemen. Overal waar de zanger/accordeonist op het podium komt, zetten de polonaises zich spontaan in gang. Dat is niet verwonderlijk, want Johan heeft de afgelopen drie jaar een repertoire opgebouwd van sfeervolle ambiancenummers waarop je gewoon niet kan blijven stilstaan.



Al die singles én heel wat nieuwe nummers werden verzameld op ‘Beloof Me’, het allereerste album van Johan Veugelers. Het album verschijnt op 18 augustus 2017 en wordt feestelijk voorgesteld in Feestzaal Berke Verhaege in Betekom. Dat gebeurt in het bijzijn van zijn fans, vrienden, familie en een aantal collega’s. Zo zullen ondermeer Luc Steeno, Sabine, Jaimy, Yves Segers, Steve Tielens en zijn collega’s van De Stoempers hun opwachting maken.



Johan is alvast zeer opgetogen met zijn eerste album: “Het is een zeer bijzonder moment voor me om al mijn ‘muzikale kindjes’ verzameld te zien op één schijfje,” weet hij. “We hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt om naast de singles nog heel wat leuke nummers op te nemen. Wat mij betreft is het een zeer gevarieerd album geworden met alleen maar vrolijke muziek.”



Johan heeft ook lovende woorden voor iedereen die aan het album meewerkte: “Ik ben heel blij dat ik met een zeer getalenteerd team kon samen werken. Mijn vriendin Anja verdient een apart woordje van dank, want dankzij haar kan ik onbezorgd doen wat ik doe. Zij heeft zich de afgelopen maanden werkelijk ‘gesmeten’ om dit album tot een pareltje te maken. Zonder haar – én al die andere fantastische mensen – was het me zeker niet gelukt.”



‘Beloof me’, het nieuwe album van Johan Veugelers, is verkrijgbaar vanaf 18 augustus 2017 als fysiek exemplaar én als download op iTunes. Het is jou garantie om met een lach door de dag te stappen!

Auteur: Persbericht - Foto: CD hoes