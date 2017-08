Phil Kevin lijkt dezer dagen niet te stoppen! Met de vlotte meezinger 'Ik wil jou' en zijn recente zomersingle 'Quando Quando Quando', zorgde Phil in 2017 al voor de nodige ambiance, maar de sympathieke zanger bruist zodanig van de energie, dat hij al nieuw hitmateriaal klaar heeft! Zijn nieuwe single 'Ritme van m'n hart' is wat men noemt 'vintage Phil Kevin'; positief, uptempo, vlotte beat en met een hoog meezinggehalte!



BEKIJK HIER de CLIP!



"Ik geloof echt in het potentieel van 'Ritme van m'n hart'. Ik heb het nummer al enkele keren gebracht tijdens optredens en de mensen zingen vrolijk mee, vooral met de 'boem-boem-boem'. Ik ben heel blij dat het publiek me terug omarmd heeft sinds m'n comeback, Wees maar zeker dat mijn hartje stevig van 'boem-boem-boem' gaat, bij het voelen en zien van zoveel enthousiasme en liefde", aldus Phil Kevin.



'Ritme van m'n hart', de nieuwe single van Phil Kevin, is HIER verkrijgbaar op iTunes en kan u HIER beluisteren op Spotify!



Phil werkt momenteel ook volop aan een nieuw full album, dat we binnenkort mogen verwachten!



