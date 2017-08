"Ik kan er jammer genoeg vanavond zelf niet bij zijn op de Oude Markt, maar ik weet zeker dat het een leuk feestje wordt ‘Leive Vloms’. Laat de Stella smaken” zei Napoli-voetballer Dries Mertens enkele uren voor de start van de eerste editie van ‘Leive Vloms’ in een videoboodschap, die net als de vele andere filmpjes gretig werd opgepikt en gedeeld op de sociale media. Duizenden mensen vonden vrijdagavond vlotjes de weg naar de iconische Leuvense Oude Markt om mee te zingen met Laura Lynn, Luc Steeno en De Romeo’s. Onder hen heel wat prominenten, waaronder Leuvens burgemeester Louis Tobback. Het werd een emotionele avond voor campagnegezicht en boegbeeld van ‘Leive Vloms’ Jan Heremans. Exact een jaar geleden, op 4 juli 2016, kreeg de gewezen cafébaas en kelner de diagnose multiple sclerose, beter bekend als MS. Jan bleef niet bij de pakken zitten en met de steun van z’n gezin én de vzw Oude Markt, stampte hij het festival uit de grond. “Voor mij is de avond geslaagd als de markt bomvol staat, waardoor we veel centen kunnen ophalen voor het onderzoek en de behandeling van MS, en ik hoop dat we dat jaarlijks kunnen doen, waardoor ‘Leive Vloms’ op de eerste vrijdag van augustus een traditie wordt.” Samen met de organisatie zag Jan z’n droom in vervulling gaan. Schlagerfans mogen vrijdag 3 augustus 2018 al opschrijven in hun agenda, voor de 2de ‘Leive Vloms’.



Geëmotioneerd vielen ‘Leive Vloms’-organisatoren Erik De Rop - voorzitter van vzw Oude Markt Leuven - en Jan Heremans elkaar iets over halftwaalf in de armen op de Oude Markt, toen de eerste editie van het Leivese schlagerfestival erop zat. “Ik ben blij dat we samen met Jan z’n droom kunnen realiseren. Het was indrukwekkend om te zien hoe iedereen genoot van deze avond. Op een gegeven moment hebben we de toegangswegen naar de Oude Markt moeten afsluiten, omdat ze bomvol stond. Een exact cijfer hebben we niet, maar volgens de politie waren er meer dan 8000 mensen en dat is voor een eerste editie fenomenaal. We hebben dit verhaal op korte tijd in elkaar gebokst, met een super klein ploegje gemotiveerde mensen. Ik ben hen erg dankbaar, net als dé Jos (Van Oosterwyck), die mij op de achtergrond bijstaat met raad en daad. Straf hoe hij met een paar telefoontjes dingen voor elkaar krijgt”, zegt Erik De Rop.



Leivese Schlager-Top 20

Ruim voor aanvang van ‘Leive Vloms’, vielen de eerste muntjes en briefjes in de collectebussen op de toegangswegen naar de Oude Markt, werden er elektronische betalingen gedaan bij Payconiq, liepen de mensen rond met feestartikelen en gingen de eerste Romeo’s Frikandel XXL’en over de toonbank. Allemaal ten voordelen voor het onderzoek en de behandeling van MS.



De Leuvense Oude Markt was al bijna voor 3/4de gevuld, toen DJ Tom Van Oosterwyck om 19.00 uur ‘De allereerste keer’ van Rita Deneve oplegde. Samen met dé ‘Krikke’ werd er in het Leuvense dialect afgeteld naar de nummer één van de ‘Leivese Schlager-Top 20’. “Bekende Leuvenaars, waaronder de burgemeester en de schepenen, maar ook Mike Naert, Lien Degol,... hebben hun schlager-top 3 doorgegeven, die we verzameld hebben tot één lijst.”



“De Wappe”

Schlagerkoningin Laura Lynn trad als eerste op met The New Bis Band en zij had geen moeite om de Leuvense Oude Markt in beweging te brengen. Feestelijke polonaises volgden elkaar op. "Leuven, jullie zijn een fantastisch publiek", waren haar warme woorden na afloop van haar meer dan geslaagde optreden.



Na Laura Lynn en voordat Luc Steeno het podium en de Oude Markt inpalmde, draaide de dj ‘Sweet Caroline’, de nummer 4 uit de ‘Leivese Schlager-top 20’. Het nummer, gekozen door OHL voetballer Bjorn Ruytinckx, werd opgedragen aan de bekendste OHL-supporter Walter ‘Wappe’ Vuerstaek, die deze week op 54-jarige leeftijd onverwacht overleed.



Emotioneel

Ook Luc Steeno voelde zich helemaal in z'n sas op 'Leive Vloms': “Voor mij voelt dit een beetje aan als een thuismatch. Ik heb mij ontzettend geamuseerd met de filmpjes die we gemaakt hebben en die gigantisch goed bekeken en gedeeld zijn op Facebook. Ik ben vereerd dat ik hier sta als artiest op de eerste editie. Een schlagerfeest op de Oude Markt. We schrijven geschiedenis!”



De Romeo's deelden, net als Luc en Laura, hetzelfde enthousiasme. “We hebben met De Romeo’s al overal opgetreden in Vlaanderen, maar nog niet op de Oude Markt in Leuven. ‘Een laatste rondje’ en ‘Feest in de kroeg’ zingen we graag op de langste toog ter wereld. Wauw, dit is echt fenomenaal” klonk het op het podium. Emotioneel werd het toen De Romeo’s hun ‘Vlaanderen Feest’ tekstueel aanpasten en opdroegen aan Jan Heremans, die op dat moment met z’n gezin verscheen op het podium. De mede-initiatiefnemer drukte z’n dankbaarheid uit voor de vele giften en steun die het onderzoek en de behandeling van MS mochten ontvangen. Hoeveel geld er werd opgehaald wordt de komende weken duidelijk en bekendgemaakt door de organisatoren.



“De eerste ‘Leive Vloms’ overtreft alle verwachtingen en is voor ons geslaagd, met dank aan iedereen die ons geholpen heeft. Gezien het succes en de positieve reacties, maken we hier graag een traditie van op de Oude Markt. Volgend jaar staat ‘Leive Vloms’ op vrijdag 3 augustus terug op de kalender van Het Groot Verlof”, zegt Erik De Rop.

Meer info over ‘Leive Vloms’ kan je vinden op de website www.leivevloms.be



‘Leive Vloms’ is een organisatie van de vzw Oude Markt.

Auteur: Persbericht - Foto: logo