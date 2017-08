Ruim 3 maanden na de finale van het VTM-programma "The Band", het programma waaruit de formatie "BUURLAND" ontstond, is er nu een opvolger klaar voor de debuutsingle "Fiks Mij".

"Ik Wil" is de titel van deze nieuwe single waarvoor de jongens samenwerkten met het team van Westminsterstudios. Een frisse sound voor een warme verderzetting van de zomer! "Ik Wil" is vanaf vrijdag 4 augustus a.s. digitaal beschikbaar als download of via streaming.

Wie BUURLAND graag live aan het werk wil zien kan dat komende zaterdag 12/08 op Marktrock Aalst, de jongens treden er op om 16h00.

Dezelfde dag zie je ze ook op het podium van het Rijvers Festival in Zomergem om 18h30.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single