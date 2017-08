Ik voel me goed concert van Wim Leys in Blankenberge

Wim Leys voelt zich goed… en iedereen mag het weten! Om dat gevoel door te geven, staat hij op vrijdag 4 augustus met zijn muzikanten op het openluchtpodium in Blankenberge voor een 90 minuten durend concert. Naast eigen swingende songs brengt Wim er ook feestelijke covers en meezingers. En hij ontvangt muzikale vrienden zoals Matthias Lens, Eveline Cannoot en David Vandyck. In de tweede helft van augustus verschijnt ook Wim’s nieuwe single ‘Ik voel me goed’. Wim deed het het afgelopen jaar even rustig aan. Het zal bijna een jaar geleden zijn dat hij nog nieuw werk uitbracht.



Afspraak op vrijdag 4 augustus 2017 om 19u30 op het Leopold III Plein in Blankenberge. De toegang is gratis. Na het concert kan het publiek ook zelf nog zingen tijdens een nieuwe editie van Vlaanderen Zingt (tot middernacht).

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single