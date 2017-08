Met het liedje ‘Catalina’ brengt zanger Bart een stevige, zomerse meezinger uit op single.

Met deze nieuwe knaller blijft Bart verder gaan op de ingeslagen weg die hij sinds 2009 bewandelt, waarbij hij zich wist te profileren als een uitstekende entertainer en zanger van pure ambiance liedjes waarbij het publiek keerop keer stevig uit de bol gaat. Niet verwonderlijk dat hij een veel gevraagd artiest is op allerlei schlagerfestivals, party’s en aanverwante evenementen.

Vorig jaar liet hij zich eveneens opvallen door een duet op te nemen met Bart Anneessens-Cops met het liedje ‘Vive Vive la vie’ dat stevig genoteerd stond in de Ultratop en dagelijks aan bod kwam bij Ment TV en zowat alle grote en kleine radiostations in Vlaanderen.

Met zijn nieuwe single ‘Catalina’ heeft Bart opnieuw alle hit-troeven in handen. De single wordt uitgegeven door D & V en is verkrijgbaar via alle belangrijke internet portals.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single