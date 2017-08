Het is weer de hoogste tijd voor een nieuwe single van Robby Strauven uit zijn eerste album "Mijn Trots", en de keuze is ditmaal gevallen op het nummer "Waarheen Waarvoor". Het nummer begint ingetogen en melodieus, waarna Robby alle registers open trekt en in zijn onvervalste feeststijl het nummer op sleeptouw neemt.



Op onnavolgbare wijze weet Robby steeds het publiek te vermaken met zijn vlotte feestnummers, niet moeilijk als je weet dat Robby afkomstig is van Sint-Truiden waar ze maar al te goed weten wat feesten is. Mocht je Robby willen uitnodigen voor een interview kan je steeds terecht op zijn website www.strauvenrobby.be of een belletje doen op 0497 12 21 07.



Wil jij een optreden van Robby Strauven op het podium van je Schlagerparade, festival, bal, zaak, barbecue, verjaardagsfeest of tuinfeest ? Boek dan Robby aan een betaalbare scherpe zachte prijs, er zijn verschillende formules en mogelijkheden naar ieders wens en beurs.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single