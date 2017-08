Sinds vrijdagnacht wordt de videoclip, die bij de nieuwe en welgesmaakte zomer single ‘Drop It Down Low (Bailando)’ van DEF DAMES DOPE hoort, massaal bekeken en geliked! De twee Kempense zussen, Axana & Larissa, lieten hun creativiteit wederom de vrije loop en maakten zelf een knotsgek script! Zichzelf relativerend - waar ze hun karakters uitvergrootten -, brachten ze beelden tot stand waarvan ieders mondhoeken naar boven krullen! Axana de Diva en Larissa de Rebel werden mooi in beeld gebracht door cameraman Marc De Brée! Geflankeerd door enthousiaste dansers, spat de energie van het scherm! Deze moét je gezien hebben ;)

https://www.youtube.com/watch?v=WubJmGvyNBY&feature=youtu.be

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single