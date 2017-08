Na zijn“comebacksingle” ‘Nummer 1’, kiest Wim Soutaer als opvolger voor 'Dans voor mij'. Met het vlot Nederlandstalig nummer serveert hij meteen een nieuwe representatieve blauwdruk voor zijn gloednieuwe album dat we later dit jaar mogen verwachten.



"'Nummer 1' is mijn nieuwe start als Nederlandstalige soloartiest geworden die ik me had voorgenomen. Ik ben nu héél benieuwd naar de reacties op 'Dans voor mij'. Ik schreef tekst en muziek voor dit nummer samen met Geert Vanloffelt (De Geest)", aldus Wim Soutaer.

Auteur: Raf Van Bedts - Foto: hoes single