Vrijdag 4 augustus vindt op de Leuvense Oude Markt het gratis schlagerfeest ‘Leive Vloms’ plaats. Blikvangers op de eerste editie zijn Luc Steeno, Laura Lynn en De Romeo’s die met The New Bis Band hun grootste hits en meezingers brengen. Naast het amusante karakter steunt de organiserende vzw Oude Markt het onderzoek naar Multiple Sclerose (MS). “Gewezen cafébaas Jan Heremans droomde er al lang van om op deze iconische Leuvense plek een schlagerfestival te organiseren. Jan is sinds enige tijd getroffen door MS, maar ondanks de ziekte blijft hij zich onverminderd inzetten voor het onderzoek en voor lotgenoten. Wij willen hem én het onderzoek steunen. Op de toegangswegen naar de Oude Markt staan er collectebussen. Wie wil kan er een vrije bijdrage geven die we integraal doorstorten naar het goede doel. Tijdens ‘Leive Vloms’ verkopen we slingers, boa’s en feestartikelen waarvan de opbrengst eveneens worden doorgestort. En dan is er nog de verkoop van 'De Romeo’s Frikandel XXL’. Samen met een lokale handelaar gaan we de mensen aanmoedigen om voor, na of tijdens het Romeo’s-optreden een Frikandel XXL te kopen. Geef toe dat de langste worst eten aan de langste toog ter wereld iets speciaal is, zeker als je weet dat je op die manier ook nog eens een bijdrage levert aan het goede doel. Ik ben heel benieuwd hoeveel frikandellen er gefret gaan worden op de Oude Markt. Noem het gerust een toffe recordpoging die we met z’n allen aangaan.”, zegt Erik De Rop namens de organisatie.



Meer info over ‘Leive Vloms’ kan je vinden op de website www.leivevloms.be



‘Leive Vloms’ is een organisatie van de vzw Oude Markt.



Auteur: Persbericht - Foto: Roland Hermans