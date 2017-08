Luc Vermote beter bekend als zanger en entertainer Gino Di Lukaz, doorbreekt na twee jaar stilzwijgen/zingen, eindelijk de stilte. De 57-jarige zanger lanceert tijdens de eerste kunst- en cultuurmarkt ‘Koekelart’ zijn nieuwe single ‘Vannacht gaan we samen dansen’.

De Koekelarenaar die met zijn gezin in de Vlaanderenstraat 47 woont, stelt op zondag 13 augustus 2017, ter gelegenheid van de eerste kunst- en cultuurmarkt ‘Koekelart’, eindelijk nog eens een nieuw nummer voor.

Op de kiosk van het concertplein ( bij slecht weer in de Balluchon) in Koekelare brengt hij er omstreeks 14u30 zijn gloednieuwe single ‘Vannacht gaan we samen dansen’! Een vrolijk, speels, ritmisch, zomers en (line)dansbaar liedje die meteen in je hoofd blijft hangen en je zo meteen meezingt of fluit.

Eerder bracht Gino Di Lukaz al enkele CD-single’s uit zoals onder andere: ‘Morgen’ in 1989, ‘Zomerlief’ in 1991 en ‘Dolce Donna’ in 2015.

Videoclip

De productie was in handen van de alom gekende Peter Keereman en de tekst schreef Gino zelf. Bij de nieuwe single hoort ook een heuse videoclip, die op locatie werd opgenomen door Cameraworks uit Niel. Gino Di Lukaz koos voor de opnamen van de videoclip, voor de prachtige tentoonstellingstuin van beeldend kunstenaar Irénée Duriez in het naburige Ichtegem.

Auteur: Eric Vanhooren - Foto: Hoes single