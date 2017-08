‘Hey Anita’ is de Vlaamse versie van de huidige internationale nr.1- hit ‘Despacito’. Chris Clark heeft in het Latino-genre blijkbaar zijn gading gevonden. Dat was ook al duidelijk bij zijn vorige single ‘Lieve Sofia’



Chris heeft in zijn lange carrière al een heel palmares bij elkaar gezongen met hits in diverse talen, heel wat tv optredens en een massa live- optredens waarbij hij niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Frankrijk, Duitsland, Tenerife, Slovenië, Tunesië en Marokko op de planken stond. Dat heeft hij onder meer te danken aan het feit dat hij in zes verschillende talen zingt en veel verschillende genres aankan.

Zijn belangrijkste werkterrein blijft uiteraard Vlaanderen waar men thans kan kennis maken met zijn nieuwe cd ‘Hey Anita’, die hopelijk een even grote hit wordt als zijn buitenlands broertje ‘Despacito’.

Deze nieuwe single werd uitgebracht door D & V die hem voor download en streaming beschikbaar stelde bij alle belangrijke internet-portals.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single