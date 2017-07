Bruggeling Eddy Van Mouffaert (68), beter bekend als Eddy Govert en Le Grand Julot, nam na 53 jaar afscheid van de Vlaams showbizz en zijn publiek. De rasmuzikant wist als geen ander hoe hij als accordeonist zijn publiek moest entertainen.

Le Grand Julot schuimde de voorbije 53 jaar tal van Vlaamse en Nederlandse podia af. De man verkocht ruim 700.000 platen. "Maar het is tijd om afscheid te nemen", vertelde Van Mouffaert onlangs. “Liever in schoonheid eindigen, dan compleet de mist in te gaan.’

Hard werken om de top te bereiken

Eddy Van Moeffaert voegde de daad bij het woord en als een van de bekendste en populairste internationale accordeonisten nam hij op de Grote Markt in Brugge, als muzikant en componist afscheid van zijn publiek en de Vlaamse showbusiness. Hij schreef en rijgde tal van hits bij elkaar. "Het was hard werken, dat wel, want in Vlaanderen is het niet makkelijk om aan de top te komen en te blijven", vertelt hij met de krop in de keel. "Maar het is mooi geweest. Je moet vooral veel doorzettingsvermogen hebben, verder keihard blijven werken, ook als het eens niet meezit."

Sinds 1964 stond Eddy Van Mouffaert onafgebroken op de planken:. Eerst als orkestmuzikant en orgelist bij verscheidene orkesten en artiesten. Zo begeleidde hij onder meer Norbert en Paul Severs in de jaren zestig en zeventig.

Hij werd ook producer en liedjesschrijver voor de firma Start van Sylvain Tack en scoorde hits met Paul Severs, John Horton, Samantha, Joe Harris, Ricky Gordon, Octopus en vele anderen. Maar ook vandaag werkt hij nog met heel wat Vlaamse artiesten samen, met Paul Bruna bijvoorbeeld.

Eigen zangcarrière

Onder de naam Eddy Govert startte hij in de jaren tachtig een eigen zangcarrière. In die periode stond Eddy Govert regelmatig in de Vlaamse Top 10 met als hoogtepunt het nummer 'Te kort van duur', dat in 1988 drie weken lang bovenaan die Vlaamse hitlijst stond. Maar helaas mooie liedjes duren soms niet lang. "Door de komst van het zeer populaire VTM-programma ‘Tien Om Te Zien’ en hun beslissing om de kaart van jongere artiesten te trekken, gaf ik de brui aan mijn zangcarrière en koos ik opnieuw voor mijn oude liefde: mijn accordeon. Begin de jaren negentig zag Le Grand Julot het levenslicht en schuimde ik alle feestzalen en podia in Vlaanderen af als accordeonist-entertainer", vertelt Eddy Van Mouffaert lachend.

Vermoeid

En dat sloeg bij de mensen wonderwel aan. Onder de noemer ‘Le Grand Julot’ bracht Eddy tal van albums uit en trad zowel op in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. "Ik koester die vele mooie herinneringen", zegt Eddy. "Ik produceerde een eigen show en overal waar ik kwam was er ambiance zat."

Maar succes heeft zijn twee kanten en eist soms zijn tol. Zijn albums gingen als zoet broodjes van de hand, zowel op optredens als in de platenzaken. Ruim 700.000 gingen er over de toonbank. "Maar de laatste jaren voel ik dat ik het tempo van optreden niet meer kan bijhouden", klinkt hij eerlijk.



"Ik kan het niet ontkennen, maar ik heb mijn leeftijd tegen en dat laat zich voelen. Vorig jaar bijvoorbeeld bracht ik nog meer dan honderd optredens succesvol tot een goed einde. In mijn glorieperiode waren er dat meer dan het dubbele. De druk en de vermoeidheid wegen zwaar op me. Het is dus genoeg geweest."

Muziekuitgeverij

Maar Eddy Van Mouffaert valt niet in een leeg gat zoals ze in West-Vlaanderen plegen te zeggen, want samen met zijn kompaan Hendrik Deschuyteneer runt hij nog dagelijks het bedrijf D&V Publishing Group, intussen uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke Vlaamse muziekuitgeverij- en productiefirma.

"Ik ben mijn carrière in Brugge begonnen en mocht die op 21 juli ter gelegenheid van Vlaanderen Feest, afsluiten onder de Halletoren. Mooier kan een artiest uit Brugge het niet wensen. De komende weken kunnen fans mij nog overal te velde zien", besluit Eddy Van Mouffaert terecht met trots.

Auteur: Eric Vanhooren - Foto: Eric Vanhooren