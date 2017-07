Langs deze weg maakt het managementbureau van Garry Hagger bekend dat de zanger en zijn vriendin besloten hebben om na 8 jaar een punt te zetten achter hun relatie. Dit gebeurde in alle vriendschap en met wederzijds respect. Een relatiebreuk is altijd pijnlijk, daarom roepen we op om Garry Hagger en zijn voormalige partner dit te laten verwerken in alle rust en sereniteit. We rekenen erop dat pers en media deze wens respecteren.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single