Kuststad Blankenberge liep afgelopen zondag 9 juli storm voor het verjaardagsconcert van Christoff. Het avondconcert was in geen tijd uitverkocht zodat Christoff en zijn entourage besloten een extra verjaardagsconcert te geven in de namiddag. En ook voor dit concert vlogen de tickets de deur en was de zaal in een mum van tijd uitverkocht. Wie doet hem dat na?

Voor zijn verjaardagsconcert heeft de 41-jarige charmezanger en radiopresentator in het Casino van Blankenberge, werkelijk alle muzikale registers opgetrokken. Christoff sinds 2015 onderdeel van het schlagertrio Klubbb3 bestaande uit naast Christoff ook de Nederlander Jan Smit en de Duitser Florian Silbereisen, stond niet alleen met zijn eigen fantastische live band op het podium, hij had ook zijn zus Lindsay mee gebracht en ging zelfs de internationale toer op door ook de enige Belgische zangeres die ooit voor klein Belgenland, het Eurovisiesongfestival won (1986), Sandra Kim, op te voeren.

Vanavond gaat het gebeuren

Christoff, serveerde zijn fans een op en top sprankelend concert en bracht er niet alleen zijn allergrootste hits, hij bracht onder andere verrassend ook een medley van Clouseau-nummers.

De uitverkochte ‘Saverys’-zaal in het casino van Blankenberge ging plat op zijn buik vanaf de eerste noot van zijn schitterende liveband tot en met de laatste. Twee uur aan één stuk perste Christoff alles uit zijn lijf en ledematen. De jarige zanger genoot met volle teugen en had er duidelijk erg veel zin in.

Openen deed hij met ‘Hartslag’, gevolgd door ‘Eenmaal komt voor jou de dag’. En toen vroeg de Vlaamse charmezanger die heel goed weet wat hij gedurende ruim 16 jaar heeft moeten presteren om de top te bereiken, aan zijn fans of zij er zinnen in hadden vanavond, waarop prompt luidkeels een ‘ja’ de wereld werd ingestuurd en Christoff antwoordde dat is goed want ‘Vanavond gaat het gebeuren’, een duet opgenomen vorig jaar met Gerard Joling en die prompt door het publiek werd meegezongen.

Ook zus Lindsay getooid in een prachtig avondkleed had de zaal meteen mee met haar mooie zwoele zachte stem en songs als ‘Liefde en Vertrouwen’, ‘Zon, zee en strand’ en ‘Bella Romantica’, die eeuwig zullen meegaan.

Variatie troef

Na het intermezzo van zus Lindsay was het opnieuw de beurt aan maestro Christoff himself, die meteen uitpakte met ‘Ik ben geboren om van jou te houden’, een schitterend nummer waarop Christoff zich als een volleerde dirigent kon uitleven en de zaal op de gepaste momenten liet meezingen. Mooi om te zien en te horen. De schlagerkoning zei nog dat je de hoop nooit mag opgeven en moet wachten, want ooit komt die Prins wel, wat meteen de inleiding was voor het prachtige nummer ‘Zij wacht op haar prins’ uit het prachtige album ‘Hou me vast’. En na deze geweldige song, deed de zanger een bekentenis: “Ja, je mag de moed nooit opgeven, je moet steeds blijven hopen en geloven, dan kan je misschien toch een beetje je droom waar maken”, zei Christoff. “Ik heb eigenlijk ook de moed willen opgeven maar na zestien jaar ben ik er in geslaagd om mijn eerste nummer één hit te maken (2007) en ik ben blijven dromen en in 2016 mocht ik voor de eerste proeven van op de eerste plaats te staan in de Duitse hitlijsten! Wie had dat ooit durven dromen? Niemand, en nu besef ik waarom ik al die jaren zo hard heb gewerkt. Er is geen tent, geen zaal waar ik niet ben geweest. grote podiums, kleine podiums, grote zalen, kleine zalen, leuke podiums en minder leuke, maar ik heb alles gedaan. Ik heb op alle braderijen gestaan en elke feesttent in Vlaanderen heb ik gezien. Maar dat heeft me gesterkt en mocht ik morgen kunnen kiezen, ik zou het misschien opnieuw doen. Kilometers hebben we door Vlaanderen gereden door tal van kleine straatjes”, meteen de inleiding voor het wondermooie nummer uit 1996: ‘Dat kleine stukje straat’. Een simpel nummer maar toch veel betekenend.

En zo ging het alsmaar, Christoff maakte een reis doorheen zijn muzikale periode. Een reis die op geen enkel moment verveelde, integendeel.

Want Christoff heeft naar eigen zeggen de mooiste en tofste job: ‘mensen gelukkig maken’ en volgens mij hebben jullie niet veel meer nodige om gelukkig te zijn, waarop prompt het nummer van Rene Froger ‘Een Eigen Huis’ werd ingezet, gevolgd door ‘Zeg maar niets meer’ van de ons veel te vroeg ontvallen André Hazes. Songs die door de ganse zaal werden meegezongen en waarbij de armen heen en weer door lucht zwierden. En nog was het niet gedaan, want toen dacht de zanger terug aan de periode van de opnames van ‘Liefde voor Muziek’ en meteen bracht hij zijn eigen medley van Clouseau-nummers als Domino, Vanavond ga ik uit, En dans en een trits andere.

En dan was het met ‘Je te donne’ tijd voor een duet met Sandra Kim, die een applaus vroeg voor de band van Christoff en het publiek vroeg of ze zich amuseerden, waarop luidkeels bevestigend werd geantwoord. Toen ze J’aime la vie inzette begon het publiek spontaan mee te zingen. Ambiance troef in het casino.

Spetterend & onvergetelijk concert

En zo ging het de ganse avond door. Christoff had het ook nog over vriendschap die soms uit een heel onverwachte hoek komt, zoals voor hem zijn onverwachte vriendschap met Florian Silbereisen, waar mee hij heel veel optrekt. Meteen de inleiding voor zijn volgend nummer, want hij vroeg zijn fans of ze nog in sprookjes geloofden, de Prins op het Witte Paard of zo, want velen vragen wat zij eigenlijk wel zingen in het Duits en speciaal voor hen maakte hij een vertaling van Märchenprinzen een van die Duitse succesnummers, maar niet vooraleer ze beloofden om mee een toverspreuk ‘Abara Cadabara’ uit te spreken. De vertaling van het liedje werd op een geweldig applaus onthaald. Het gaat zoals in tal van sprookjes over Prinsen op Witte paarden.

Aan het publiek voelde je dat de finale van dit spetterend en onvergetelijk concert naderde. Bij ‘Het leven danst Sirtaki’ steeg de sfeer ten top en het hield maar aan want de fans schreeuwden we want more’, iets waar Christoff graag op inging. Volgden nog: ‘Omdat ie zo mooi is’, ‘Zeven zonden’, ‘Het is weer tijd voor de polonaise’, ‘Van mij voor jou’, ‘Sweet Caroline’, waarop opnieuw luidkeels we want more werd geroepen.

Nieuwe manager

Een onuitputtelijke Christoff bezweek onder de vraag van zijn fans maar vooraleer hij aan zijn bisnummers begon, vroeg hij nog een applaus voor zijn fantastische muzikanten en de twee koorzangeressen, verzoek waarop de fans gretig ingingen en de handen hard op elkaar plaatsten.

Maar Christoff had nog heugelijk nieuws maar ook nieuws te melden dat hem verdrietig maakt. We beginnen met het heugelijke nieuws. Christoff legt voor hem en zijn medewerkers de lat steeds hoog. Hij is steeds op zoek naar vernieuwing en wil voor zijn fans steeds het beste. The Sky is the limit en dus laat hij zich omringen met mensen die dezelfde ideeën heeft als hij. Verrassend of toch niet….. maakte hij bekend dat Bert Berteloot vanaf zondag laatstleden officieel de nieuwe manager is van Christoff, met een minutenlang oorverdovend applaus tot gevolg.

Maar er viel ook minder prettig nieuws te noteren. Christoff: “Ik heb vandaag heel wat sterren meegebracht, maar ik heb bewust allemaal dezelfde sterren gekozen want ik heb de laatste weken Facebook gevolgd en mijn hart scheurt telkens weer open als ik al de reacties lees van mensen die het niet eens zijn met andere mensen omdat zij eens een keer meer met mij op de foto staan, of bloemen geven of mij soms een kus geven en zo. Dan breekt mijn hart als ik zoveel jaloezie ontwaar voor gewoon hetzelfde. En daarom dacht ik…. Vandaag breng ik alleen maar dezelfde sterren mee want iedereen krijgt en verdient dezelfde ster, zodat er nooit nog jaloezie zou zijn. Iedere fan is voor mij evenveel waard en draag ik nauw in mijn hart!”

Een oorverdovend applaus in de zaal brak los na deze toch voor Christoff pijnlijke vaststelling. Muziek kent geen grenzen beste fans, in muziek spreekt iedereen dezelfde taal en voor een artiest is zijn publiek – van welke rang en stand ook – eten en drinken. Want voor hen doet een artiest het allemaal. Een fan gelukkig zien en maken is voor een artiest met geen woorden te beschrijven, dat heeft hem een kick maar vooral een heerlijk en zalig gevoel. Vergeet dat niet.

Dat gezegd zijnde werd dit prachtig, gevarieerd verjaardagsconcert feestelijk afgerond met ‘Een Ster’, ‘Het Leven Danst Sirtaki’ en ‘Ik ben geboren’ waarbij gouden slingers vanuit de nok van het csino kwamen gevallen.

Toen wij huiswaarts trokken, stonden nog hele rijen fans te wachten om met hun idool op de foto te gaan en een handtekening te ontvangen. Een gegeven waarop Christoff na twee uitputtende concerten graag op inging. Ja, hij is een rasartiest pur sang en eentje met een gouden hart!

Auteur: Eric Vanhooren - Foto: Eric Vanhooren