De voorbije twee jaar wist Guy Neve een plekje te veroveren in de Vlaamse muziekwereld. Met zijn Nederlandstalige bewerkingen van vlot in het oor liggende Popcorn-klassiekers uit de jaren ’50 en ‘60, koos de ‘gentleman crooner’ succes z’n eigen spoor.



Zijn nieuwe single ‘Zilver, Goud en Diamant’ is een Nederlandstalige bewerking van een heuse Duitse schlager. In 1965 scoorde Drafi Deutscher met ‘Marmor, Stein und Eisen bricht’ een nummer 1-hit in Duitsland en Oostenrijk. Uit de titel die Guy zijn ambiancevolle Nederlandstalige versie meegaf, spreekt alvast ook een zeer gezonde ambitie!



Bekijk HIER de clip!



"Ik heb dit nummer bewust gekozen om me eens van een andere kant te laten zien aan het brede publiek. Een echte schlagerartiest zal ik nooit worden, maar ik kan best ook een zaal of tent op z’n kop zetten!”, zegt Guy Neve vol overtuiging.



‘Zilver, Goud en Diamant’, de nieuwe single van Guy Neve, is HIER verkrijgbaar op iTunes!



Volg Guy Neve HIER op Facebook

website: www.guyneve.com

Auteur: Raf Van Bedts - Foto: hoes single