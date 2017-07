Vul die plastieken zwembadjes! Steek de BBQ aan, zet het bier ijskoud, shake die cocktails en download de nieuwe Def Dames Dope® single ‘Drop It Down Low (Bailando)’. Party verzekerd!!

De twee wildebrassen uit Herentals komen vandaag met nieuw super heet zomers werk. De samenwerking tussen de Kempense zussen Axana en Larissa, én DJ John, blijft voor luidkeels meezingbare deuntjes zorgen. De fun, creativiteit en zottigheid, die telkens opduikt wanneer ze samen aan een nieuw muzikaal project werken, is duidelijk voelbaar in ‘Drop It Down Low (Bailando)’. Deze oorwurm vol positieve vibes, zomerse beats en vette rap gaat potten breken. Put it on repeat !

Beware! Het Herentalse loslopend wild is nog lang niet uitgezongen, veranker de event- en festivalpodia, de girl power breekt het kot af. Live staan de dames van Def Dames Dope®, bijgestaan door een serieuze dosis testosteron in de vorm van twee welgebouwde mannelijke dansers, voor 40 minuten party power. Dat het een hete zomer mag worden!!

Hopelijk kunnen we voor deze zomerse knaller ook terug rekenen op jullie volledige steun en zijn we ook via jullie kanaal te horen. Samen maken we van ‘DROP IT DOWN LOW (BAILANDO)’ een ZOMERHIT 2017 ;)

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single