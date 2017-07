Ze werd geboren als Isabelle Adam in de Gentse volkswijk De Muide, maar al gauw werd ze bekend onder de naam Isabelle A. In 1987 kwam haar eerste eigen single op de markt: “De Troika”. Op de toenmalige BRT mocht ze het jongerenprogramma TV Tam Tam presenteren. In 1990 werd haar nummer “Hé, Lekker Beest” een grote nummer één-hit die negen maanden in de hitparade bleef staan en platina haalde. Daarna volgden de hits elkaar in snel tempo op. Na vele omzwervingen (Swingpaleis, Notenclub, Natural High, samenwerkingen met Luc de Vos en Alex Callier, …) kwam in 2016 de vraag of Isabelle mee wou doen aan de derde editie van het succesvolle VTMprogramma ‘Liefde voor Muziek’. Het programma ging in april 2017 op antenne, en Isabelle werd door haar prachtige bewerkingen van andermans werk en haar zangtalent algauw uitgeroepen tot dé revelatie van het programma.

Het moment bij uitstek dus om samen met de muzikanten uit het programma en Jeroen Swinnen als producer een nieuw album op te nemen dat vandaag verschijnt. En om meteen groots uit te pakken besliste Isabelle om er meteen een dubbelalbum van te maken!

Op CD1 van 'Zo Zal Het Zijn' vinden we heel wat nieuw materiaal, waaronder de nieuwe single 'Glad ijs' waarvoor niemand minder dan Jan De Vuyst de tekst schreef. Verder heel wat klinkende namen die meeschreven aan dit nieuwe album zoals Sarah Bettens, Jasper Steverlinck, David Poltrock, Evert Verhees, Jeroen Swinnen, ...De tracklisting van CD1 wordt netjes aangevuld met 3 nieuwe studio-opnames van 3 geselecteerde songs uit het populaire VTM-programma 'Liefde Voor Muziek'. CD2 kreeg als ondertitel 'Par Amour de la Musique' mee en herbergt de 7 'Liefde Voor Muziek'-songs in originele live-versie.

30 jaar na haar eerste release als tiener is Isabelle A terug... en hoe!!

