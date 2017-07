Met haar nieuwe single ‘Kom terug’ brengt Diana een prachtige ballad op de markt. Zij was pas 14 jaar toen zij al volop op de planken stond, waardoor ze na een hele reeks zangwedstrijden alsmaar meer en meer gevraagd werd voor allerlei optredens zowat overal in het Vlaamse land.

Ooit won zij een auto op een zangwedstrijd terwijl ze pas 17 jaar was en nog niet mocht autorijden. Ze denkt met veel plezier terug aan die gouden jaren waarbij ze veel te danken had aan Eddy Smets die haar met raad en daad bijstond.

Niet alleen in Vlaanderen maar ook over onze grenzen heen werd Diana gevraagd voor optredens, waarbij ze op een dag mocht aantreden voor een TV-optreden in Zwitserland.

Haar man Pierre is al sinds jaar en dag een topmuzikant waarmee ze in al die jaren uiteraard ook vaak optrad en samenwerkte voor de opnames van haar cd’s. Een muzikaal duo dus waardoor het niet verwonderlijk is dat hun dochter

Evy ook in de showbizz stapte als zangeres. Moeder en dochter vormen inmiddels het bekende duo De Divy’s dat ook reeds diverse cd’s uitbracht.

Met deze nieuwe cd zet Diana weer een mooie stap voorwaarts in haar goed gevulde carrière als zangeres. ‘Kom’ terug wordt uitgegeven door D & V die het liedje ook beschikbaar stelde voor download en streaming via alle belangrijke internet-portals en het zal opnemen in de prestigieuze compilatiereeks ‘Vlaamse Troeven’ die met honderdvijftig verzamelalbums een ongezien succes oogst.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single