De Vlaamse singer-songwriter Rume is er met een nieuwe single gekenmerkt door Latijns-Amerikaanse vibes met een heerlijke akoestische gitaarsolo in het midden die vrolijk tekeer gaat op een bedje van verschillende Braziliaanse percussie-instrumenten.

Rume is, behalve een zanger en componist, ook een uitstekende gitarist Wat opnieuw ten volle is te horen op de nieuwe single ‘Don’t you believe in love’. Met zijn opvallend stemtimbre geeft hij aan dit liedje een zomers tintje. Rume is afkomstig uit Herne in Vlaams-Brabant maar verbleef ook al geruime tijd in Spanje, Mexico en Italië. Je kan hem gerust een wereldburger noemen.

Zijn opnames worden uitgegeven door D & V en zijn verkrijgbaar voor download en streaming via alle belangrijke internet portals langs waar deze artiest al een zeer uitgebreid, internationaal publiek wist te bereiken met zijn eerste single ‘Love is all’

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single