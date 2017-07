Slechts enkele noten, meer had Rob de Nijs (74) niet nodig om te horen dat het jonge Vlaamse meisje dat in 2016 naast hem op het podium van het Schlagerfestival in Hasselt stond, uit het juiste muzikale hout gesneden is. Tijdens een hartelijke ontmoeting na de show, stelde Lissa Lewis (23) zich voor aan Rob. Hoewel meer dan een halve eeuw hen scheidt, zaten ze meteen op dezelfde muzikale golflengte en dat resulteert nu in ‘De wereld draait door’. Dit duet zal ook live gebracht worden op zaterdag 9 december in de Lotto Arena te Antwerpen, waar Lissa Lewis 'special guest' is tijdens Rob de Nijs zijn verjaardagsconcert 'Rob 75'.



“Hoewel ik maar 2 jaar was toen Rob een nr.1-hit scoorde met ‘Banger Hart’, ken ik zijn repertoire heel goed en vind ik hem een uitzonderlijk artiest. Ik ben opgegroeid met de muziek van Rob, want mijn moeder was en is fan. Ze gaat al sinds haar tienerjaren naar zijn concerten en heeft denk ik al zijn albums. Het duet ‘De wereld draait door’ is dus iets héél speciaal voor mijn mama”, vertelt Lissa Lewis.



“Lissa is ‘the real deal, dat hoorde ik meteen”, aldus Rob de Nijs. "In 2016 sloten we het Schlagerfestival in Hasselt af met ‘Laat alles wat ademt’, gebracht door alle artiesten samen, naar aanleiding van de vreselijke aanslagen in Brussel op 22 maart. De eerste avond toen we het brachten, hoorde ik een verfrissende, loepzuivere vrouwenstem in m’n oortjes. Later die avond maakte ik kennis met Lissa. Er mag dan wel een aantal jaartjes verschil zitten tussen ons, muzikaal zitten we op dezelfde golflengte." Lissa Lewis special guest op concert ‘Rob 75' in Lotto Arena



Op tweede kerstdag is Rob de Nijs jarig. In 2017 wordt dat een verjaardagstaart met 75 kaarsjes! Na zijn uitverkochte 'Rob 70’-concert in 2012, keert Rob de Nijs voor zijn 75ste verjaardag terug naar de Lotto Arena. Op zaterdag 9 december 2017 staat hij er samen met zijn live band Pur Sang én gastartiesten. Lissa Lewis mag zich alvast opmaken voor een avondje Lotto Arena, waar ook het duet ‘De wereld draait door’ niet zal ontbreken!



