De hitgroep rond Peter Vanlaet die in de 90 's tal van nr 1 hits scoorde, is helemaal terug. Hoewel Peter met zijn band bleef optreden en nieuwe nummers bleef schrijven liet de groep al zeven jaar niks nieuws van zich horen.

Vorig jaar nog bracht Peter twee singels uit onder de naam "Peter Vanlaet en de wolven" die hartelijk onthaald werden op radio.



Philippe Geubels bracht onlangs samen met Jef Neve een mooie ode aan het nummer 'Zo ver weg', de allereerste hit van Mama 's Jasje uit 1991. Hier bleek dat de groep in het collectieve geheugen van het grote publiek staat gegrift!



Daarom gaan we Mama 's Jasje helemaal terug op de rails zetten, met als voorbode van het album eind dit jaar, een singel, 'Valt het op'. Een puur en uit het hart geschreven liefdeslied zoals Mama 's Jasje dat in het verleden meermaals deed. Deze single word vanaf deze week ook al in hoge rotatie opgenomen in de Radio 2 playlist !

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single