Afgelopen juni maakte Bandits bekend dat de band in september ophoudt te bestaan. “We hebben unaniem beslist om na de zomer een punt te zetten achter Bandits”, vertelt frontman Jasper Publie. “In de afgelopen zes jaar hebben we ontzettend veel mooie ervaringen opgedaan en vriendschappen voor het leven gesloten, maar nu iedereen in een andere fase van z’n leven zit voelen we dat dit het juiste moment is om dit project stop te zetten.”



Geen einde in mineur, maar een spetterende live show! Want na de zomertour houdt Bandits op vrijdag 8 september halt in de concertzaal van De Zandloper in Wemmel voor een XXL afscheidsconcert dat de naam ‘The Grand Final’ kreeg.



“De vele avonturen die we samen hebben mogen beleven hebben we altijd kunnen delen met onze fans”, vertelt Jasper Publie nog. “Onze fanbase is doorheen de jaren heel breed en divers geworden. We zijn hen erg dankbaar voor de ongelofelijke support, van in de kleinste dorpen in Vlaanderen tot in de Lotto Arena en het Sportpaleis toe. We kijken er dan ook naar uit om onze àllerlaatste show samen met hen allemaal te kunnen meemaken en we beloven dat het één groot muzikaal feest zal worden.”



Tickets zijn nu beschikbaar en kosten 12 euro. Online te bestellen via https://www.dezandloper.be of aan de receptie van De Zandloper.



Bandits - The Grand Final

Vrijdag 8 september, 20u30

De Zandloper, Wemmel.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single