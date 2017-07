‘Juanita’ is de titel van de nieuwe single van Roy Payne uit Denderleeuw. Dit liedje klinkt van bij de eerste noten meteen vertrouwd in de oren, want het scoorde internationaal in de originele Engelstalige versie van Nick McKenzie.

De nieuwe Vlaamse versie van Roy Payne werd geschreven door Jos Van Meer en wordt zowel op cd als via alle belangrijke internetportals uitgebracht door D & V.

Het is inmiddels al sinds de jaren ’90 dat Roy nog een opname uitbracht maar toch zullen de meeste Vlaamse muziekfans hem zeker nog kennen, dank zij het feit dat hij ooit wekenlang in de Vlaamse Top 10 van de toenmalige BRT stond en ook het geluk mocht proeven om met veel succes op het podium van Zomerhit van Radio 2 te staan. Bij Radio 2 werd hij herhaaldelijk op interview gevraagd in de programma’s van Ro Burms, Luc De Laet, Hadiemicha, Onvergetelijk, enz. Zowel in Vlaanderen als in Nederland verscheen Roy Payne op TV in programma’s als ‘Roza’, de Soundmixshow in Nederland van Hennie Huysman en in Vlaanderen bij VTM.

Wat bij Roy opvalt is zijn zeer warme stem die enorme gelijkenissen vertoont met deze van Louis Neefs, wiens repertoire hij nog veelvuldig brengt tijdens zijn optredens.

Met ‘Juanita’ maakt Vlaanderen opnieuw kennis met een herboren Roy Payne.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single