Ze wonnen een MIA, Radio 2 Zomerhit, enkele anne-awards en ze hebben tegen hun muur een paar gouden platen hangen, maar een officiële onderscheiding voor de verkoop van meer dan 500.000 ‘Romeo’s Frikandel XXL’ curryworsten hadden ze nog niet. “Ongelofelijk. We hebben hem voorgesteld op de vooravond van Valentijn en begin maart lagen er 300.000 ‘Romeo’s Frikandel XXL’en in een paar duizend frituren in België. De voorbije vier maanden hebben de mensen massaal onze 35 centimeter gekruide worst ontdekt. Ondertussen zijn er al meer dan 500.000 verkocht en still counting”, zegt Romeo Chris Van Tongelen. “Als je even rekent, dan hebben De Romeo’s een worst gedraaid van bijna 200 km lang, goed voor de lengte van 2000 voetbalvelden. Indrukwekkend als je er een moment stil bij staat”, zegt Davy Gilles.



Info over De Romeo’s kan je vinden op www.deromeos.be

Auteur: Raf Van Bedts - Foto: Roland Hermans