Ingrid Tokka en Xavier Christiaens ontmoetten elkaar in 2004 en besloten een zangduo te vormen. Verschillende jaren al zijn ze actief in hun eigen coverband ‘Mission Impossible’ en als duo in ‘Love Mission’. Nu draaien ze de schijnwerpers naar zich toe en brengen voortaan als "Ingrid & Xavier" nieuwe Nederlandstalige nummers in het pop-rock genre uit. "Pure Magie" is de eerste single die ze de wereld insturen. Het verhaal achter "Pure Magie" gaat over twee mensen die elkaar ontmoeten door hun liefde voor muziek. Deze passie helpt hen door goede en kwade momenten in het leven.

Xavier speelt gitaar en neemt een gedeelte van de zang voor zijn rekening, terwijl Ingrid de leadzangeres van het duo is. Als nieuwkomers in de Vlaamse muziekwereld brengen ze swingende rock- en popnummers en ballades met een eigen verhaal. "We hebben reeds veel ervaring in de muziekwereld met o.a. Bob Boon Singers 'Houden van' in het Sportpaleis, begeleiding van artiesten bij X-Factor i.s.m. Maurice Engelen, we zongen voor het huwelijk van Stephanie Planckaert in de VTM-serie,... en nog zoveel andere muzikale ervaringen. Het is tijd voor ons om op de voorgrond te treden!" zeggen Ingrid en Xavier enthousiast.

Bij "Pure Magie" hoort ook een videoclip, bekijk hier het resultaat: https://www.youtube.com/watch?v=xmeRKNRZo6k

"Pure Magie" is HIER te verkrijgen op iTunes en HIER te beluisteren op Spotify!



Volg Ingrid & Xavier HIER op Facebook.



En bekijk HIER de website.



Auteur: Raf Van Bedts - Foto: hoes single