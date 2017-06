25 jaar is Filip D'haeze bezig met entertainment, bekend van de toenmalige boysband 'En Zo' en nu al 15 jaar het gezicht en zanger van de partyband SWOOP! Om zijn 25 jarige carrière te vieren brengt hij een solo single uit onder zijn eigen, echte naam.



'Het was even zoeken naar de stijl, maar het antwoord lag voor de hand' ,zegt Filip. Naast presentator bij o.a. MENT TV, Family Radio en zanger is hij ook full time ZUMBA-instructor. ZUMBA is een populaire fitnessvorm waar Latijns-Amerikaanse dansstijlen zoals salsa, merengue, cumbia, cha cha cha, ... gecombineerd worden met fitness. Nu weet je ook meteen waar Filip zijn moves en energie vandaan haalt! Ook de muziek tijdens de ZUMBA-lessen zijn heel aanstekelijk en zo vond hij het perfecte liedje in "TE QUIERO", en dit in een productie van David Vervoort. 'Het is een zomerse song, gekruid met een zuiders ritme en een catchy tekst, geschreven door mezelf' zegt Filip.

Filip D'haeze trok voor de videoclip een paar dagen naar het Zuid-Spaanse Estepona/ Marbella. Frank Molnar puzzelde het beeldmateriaal in elkaar tot deze clip: https://www.youtube.com/watch?v=675lMJcl9ok



"TE QUIERO" is HIER te verkrijgen op iTunes en HIER te beluisteren op Spotify!

Volg Filip D'haeze HIER op Facebook.



En bekijk HIER zijn website.



Auteur: Raf Van Bedts - Foto: hoes single