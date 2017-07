Zopas verscheen het nieuwe album van Yves Bianco met als titel ‘Leven’. Zestien liedjes in diverse talen en genres wisselen elkaar af op dit veelzijdig album dat voor ‘elk wat wils’ bevat. Yves is al sinds 1989 aan de slag als artiest en heeft in al die tijd een indrukwekkende carrière achter de rug met niet alleen verschillende TV- optredens bij VRT en VTM, maar ook in Nederland bij Veronica.

In zijn rijk gevulde carrière is hij ook een graag geziene gast in voorprogramma’s van heel wat bekende artiesten, zoals onder meer Willy Sommers, Paul Severs, Wendy Van Wanten, Helmut Lotti, Corry Konings enz..

Als ervaren zanger-entertainer kan hij rekenen op een goed gevulde optredens agenda. Yves Bianco is ook een van onze weinige artiesten die Duitstalig repertoire brengt, hetgeen ook te horen is op zijn nieuwe full-cd die opgenomen werd in de Sanseveria studio en uitgegeven wordt door D & V en zowel op cd als via alle belangrijke internet portals verkrijgbaar is.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes CD