Vanmiddag werd in Rotterdam de complete cast van K3 Love Cruise, de eerste bioscoopfilm van Hanne, Marthe en Klaasje gepresenteerd.



De drie kersverse filmactrices staan al enkele weken op de filmset samen met Hallo K3!-acteurs Jacques Vermeire en Winston Post, die net als in de tv-serie de rol van Marcel en Bas vertolken. Andere gastrollen zijn weggelegd voor de acteurs Sven De Ridder, die de rol van parel-elf Elvin op zich neemt, en Maartje Van Neygen, die de rol van elfje Ayla invult. Ashley Ntangu kruipt in K3 Love Cruise in de rol van Jasmijn, een oude schoolvriendin van Klaasje. De Nederlandse Nicolette van Dam kruipt in de huid van cruisedirecteur Visschers en Tim Douwsma speelt Alex, vroegere buurjongen van Hanne.

K3 Love Cruise is vanaf 13 december te zien in de Vlaamse en Nederlandse bioscopen.



Synopsis

De meisjes van K3 zijn in de wolken: ze mogen als special guests mee met een cruise, op het schip van kapitein Bas! Mevrouw Visschers, de directeur van de cruisemaatschappij, is ook aan boord. Ze heeft hoge verwachtingen van het spetterende optreden dat K3 zal geven op het eindbal!



Het lijkt een rustige, ontspannen trip te worden, maar het wordt een hele andere reis wanneer de parel die Klaasje van haar grootmoeder heeft gekregen, plotseling verandert in een parel-elf: Elvin.



Alleen Klaasje, Hanne en Marthe kunnen Elvin zien. Elvin vaart mee met het schip naar zijn elfendochter Ayla in de Bikinicirkel, waar hij ooit is ontvoerd door de betbetovergrootvader van Klaasje. Elvin is dan ook razend op de meisjes van K3 en probeert hen zoveel mogelijk in een slecht daglicht te plaatsen. Dat doet hij door met zijn magische elfenstof de meest waanzinnige betoveringen te doen, waardoor K3 steeds weer in moeilijke maar hele grappige situaties belandt! Het is dan ook de vraag of K3 er uiteindelijk in zal slagen om, ondanks de sabotage van Elvin, het optreden voor Visschers tot een goed einde te brengen…

En deze eerste film van Hanne Marthe en Klaasje zit ook nog eens boordevol vrolijke nieuwe K3 hits!

K3 Love Cruise is een film van Studio 100, in een regie van Frederik Sonck.

KFD brengt K3 Love Cruise op 13 december uit in de Vlaamse bioscopen.

Kijk voor meer informatie op www.K3lovecruise.com.

Nieuw K3-album

Deze eerste film van Hanne, Marthe en Klaasje zit boordevol vrolijke nieuwe K3-hits! Op 17 november lanceert K3 hun nieuwe album Love Cruise, waar naast diverse aanstekelijke liedjes ook de zomersingle Pina Colada op is te horen.

Bron: Studio 100 - Auteur: Persbericht - Foto: affiche film