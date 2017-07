De recente single van Dennie Damaro “Rode Rozen Schenk Ik Jou” is opnieuw een prachtig en origineel levenslied. Dennie schreef zoals vanouds zelf de tekst en de muziek en Manfred Jongenelis stond in voor de productie. Het liedje is tevens terug te vinden op Dennie’s nieuwste album “Hart Van Goud” dat onlangs verscheen.

Tekst & Muziek: Dennie Damaro

Productie: Manfred Jongenelis(nl)

Label: Damaro DAM 2017.011-0

Distributie: CNR Records nv

De single “RODE ROZEN SCHENK IK JOU” is vanaf 3 Juli 2017 legaal te downloaden via i-Tunes.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single