Vrijdag is het de allerlaatste schooldag en dat laten kinderhelden Pieterjan en Jens van BlitZ niet onopgemerkt voorbij gaan! Enkele weken geleden lanceerden de jongens een oproep: ,,We roepen alle Vlaamse basisscholen op om het schooljaar af te sluiten met ons nieuwste dansje Doe De Dabidee!”, aldus BlitZ.



Wereldrecord De oproep kende een onverwachts succes: reeds honderden scholen registreerden zich als ‘Dabidee school’ en dat toont zich ook op YouTube waar de hit al een ongekend succes kent. De jongens azen ook op een wereldrecord. ,,Meer dan 30000 kinderen zullen op hetzelfde moment de “Dabidee” dansen. Dat kan niet anders dan een record zijn… En dat allemaal dankzij alle actieve Vlaamse scholen!” vertellen Pieterjan en Jens en enthousiast. ,,Met deze actie zetten we ook het belang van bewegen in de kijker, maar vooral… wat is er leuker dan dansend het schooljaar af te sluiten?”, aldus BlitZ.



Na de ‘Tsjoe Tsjoe Wa’ en de ‘Macarena’ is er nu dus de ‘Doe De Dabidee!’ .Deze nieuwe single heeft niet alleen een refrein dat urenlang in je hoofd blijft hangen, de makkelijk meezingbare tekst zet jong en oud onmiddellijk aan het dansen. Wees er maar zeker van dat de Dabidee-dans deze zomer op tal van vakantieclubs, kampen en speelpleinen zal worden meegedanst.



‘Doe De Dabidee!’ Is te downloaden via iTunes en Google Play en te bekijken via Youtube. Scholen die nog wensen aan te sluiten, vinden alle info op www.blitzonline.be/dabidee.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single

