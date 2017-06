Deze zomer vindt voor het tweede jaar de 'Muzikale Show' plaats aan de Belgische kust. Deze showreeks werd de opvolger van het gekende Zomeraperitief, dat op 16 augustus 2015 voor de allerlaatste keer plaats vond in Bredene. Eerder maakten we al bekend dat Willy Sommers er te gast zal zijn. Nu kunnen we ook meedelen dat Belle Perez de show opent en Niels Destadsbader telkens de show zal afsluiten met een concert van ruim anderhalf uur. Dit allemaal gratis.



Hier het schema:

16-07 Bredene

19-07 Westende

20-07 Nieuwpoort

24-07 Blankenberge

25-07 Middelkerke

02-08 Wenduine

03-08 Bredene

07-08 Middelkerke

17-08 Nieuwpoort

21-08 Blankenberge

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts