Op 17 juni jl overleed Kevin Kenzo, een van de populairste Hazes imitatoren van het land, op 47-jarige leeftijd. Aan het begin van zijn carriere won de zanger in Knokke nog een eerste prijs voor zijn imitatie van zijn idool. Kevin Kenzo was de artiestennaam van Jean-Marie Pollet. Deze namen zijn ook de voornamen van zijn twee zonen. Aanstaande zaterdag 24 juni 2017 om 10u00 vindt de afscheidsplechtigheid plaats in de Sint Colombakerk van Deerlijk.

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts