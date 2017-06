Groot nieuws! Stan Van Samang maakte vanavond bekend bij Van Gils & Gasten op één (VRT) dat er een tweede Sportpaleis-concert komt. Omdat de vraag naar tickets bijzonder groot blijft werd er beslist om alvast een tweede concert aan te kondigen en meer bepaald op zaterdag 9 december 2017.

Stan Van Samang: "Tijdens mijn theatertour werd ik de afgelopen weken voortdurend aangesproken door fans die zich afvroegen wanneer het tweede concert zou worden aangekondigd. Men gaat er blijkbaar vanuit dat er nog concerten zouden volgen. (lacht) Met enige trots en fierheid mocht ik dan ook vanavond aankondigen dat er alvast een tweede Sportpaleis-concert komt. Noteer alvast met stip in de agenda: vrijdag 8 en zaterdag 9 december 2017 voor Stanneke in 't Sportpaleis!".

Vorig jaar kwamen er maar liefst 40.000 bezoekers naar ‘Stan Van Samang – In ’t groot’ in het Sportpaleis. Gewapend met de hits ‘Candy’, ‘Little Moon Rises’, 'The Load', 'A Simple Life', 'Goeiemorgend, Goeiendag' en 'Een ster', maar ook de 'oudere' hits zoals 'Scars', 'Hang On', 'Poison', 'This Time'... trekt de zanger dit jaar dus sowieso twee keer naar de Antwerpse muziektempel, namelijk op vrijdag 8 en zaterdag 9 december 2017. Het wordt een onvergetelijke avond waar het 10-jarig bestaan van de zanger uitvoerig gevierd zal worden. Stan zal ook enkele speciale muzikale gasten meebrengen ter gelegenheid van zijn jubileum als zanger.

2017 is nog maar halfweg, maar ziet er opnieuw veelbelovend uit voor Stan Van Samang. Nu zaterdag sluit de zanger zijn succesvolle theatertour '#stankomtnaarjetoe' af in het Casino Kursaal van Oostende, goed voor meer dan 30.000 bezoekers. De tournee is nog maar net afgelopen of Stan geeft zondag al meteen het startschot van zijn festival agenda. Overal in Vlaanderen kan je Stan aan het werk zien deze zomer. De aftrap is bij Genk On Stage, maar er zijn ook passages in Werchter Boutique, Marktrock Aalst, Maanrock... Op www.stanvansamang.be vind je de volledige lijst met speeldata.

Tickets voor de Sportpaleis-concerten zijn verkrijgbaar via www.teleticketservice.com of 070/345.345 (max. 0,30 EUR/min.).

Auteur: MediaWatchers