Goed nieuws van uit het Swoop front, Kim Ghyslinck, die al jaar en dag een van de Swoop Girls is, is zwanger. De vader van het ongeboren kind is haar partner Wim Soutaer, die nu ook volop terug aan het optreden is, en scoort met zijn single “Nummer 1”. Kim zal tijdelijk niet meer optreden met Swoop tot een stuk na de geboorte van haar eerste kind.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants - foto: Robby K