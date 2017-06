Nathalie en Gildy van het meidenduo Sugarfree hebben een nieuwe single uit. “Gokken”. Dit nummer is volledig zelf geschreven door Nathalie van het meiden duo. Michael Sysmans, ook bekend als Michael's Beatbox, tekende voor de arragementen. Met deze nieuwe single wijkt Sugarfree ook even af van het vertrouwde genre en kiest voor een frisse hedendaagse en vernieuwende sound. De single wordt voorgesteld op 23 juni tijdens het Vlaams Muziekfeest “Zomertoer” in Mol. Waar Sugarfree zal optreden samen met Rene Redley, Filip D'Haeze, Garry Hagger, Dennie Damaro en De Romeo's

Auteur: Robby K - Viviane Roelants