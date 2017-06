Met zijn nieuwe single ‘Het leven is mooi’ brengt Rudolf Stevens een positieve boodschap. Iedereen heeft namelijk al eens een tegenslag die onoverkomelijk lijkt, maar na verloop van tijd toch weer op een positieve manier overwonnen wordt.

Voor Rudolf wordt het leven en vooral zijn zangcarrière alsmaar mooier en mooier. Zijn vorige single ‘Wat er ook gebeurt’ kon rekenen op 9 weken hitparade. Deze nieuwe single gaat het vermoedelijk nog een stuk beter doen afgaande op de eerste enthousiaste reacties van vrijwel alle radiostations.

Daarenboven kan Rudolf binnen enkele maanden uitpakken met zijn nieuwe full cd waarvoor de opnames volop aan de gang zijn. ‘Het leven is mooi’ is een productie en uitgave van D & V en is verkrijgbaar via alle belangrijke internet portals.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single