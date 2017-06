Dit weekend is Hazes imitator Kevin Kenzo overleden. Meer dan 25 jaar was hij de Vlaamse imitator van Andre Hazes. In de begin jaren van VTM nam Kenzo nog deel aan de Soundmixshow als zijn idool. Zaterdag overleed Kevin onverwacht in onduidelijk omstandigheden in zijn woning te Deerlijk. Kevin Kenzo zou volgende maand 48 jaar geworden zijn.

Auteur: MediaWatchers