In Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en de Scandinavische landen werd de nieuwe single ‘Living For The Weekend’ van Pat Krimson gelanceerd. Een track die hij gemaakt heeft met de DJ/Producer Dizkodude en de Australische zanger Luke August.



“We blijven met 2Fabiola optreden, maar opteren voor 2 solosingles. Loredana focust zich bewust op haar Nederlandstalige carrière, waardoor er voor mij extra tijd vrijkomt die ik kan investeren in het Pat Krimson-verhaal. Als deejay sta ik nog altijd wekelijks achter de draaitafels in de hipste discotheken, clubs en festivals”, vertelt Patje



Dizkodude & Luke August

Patje: "Bart V. alias Dizkodude heeft met ‘Faith’ en ‘Nightstar’ twee succesvolle releases op zijn naam staan. Samen besloten we om de krachten te bundelen in een gemeenschappelijk Internationaal project. Ons netwerk zorgde ervoor dat we de Australische zanger Luke August mee kregen. De juiste man op de juiste plaats en vooral de juiste stem die kleur geeft aan ‘Living For The Weekend’. Toen de plaat klaar was, boden we hem aan bij een aantal Europese labels en tot onze grote verbazing hebben ze de track onmiddellijk getekend. De strafste reactie kwam uit Zwitserland van DJ Antoine en Mad Mark. Het duo scoorde niet alleen met ‘Welcome To St.Tropez’, ze maakten ook al remixen voor Pitbull, Mary J. Blige, P.Diddy, Robin S. en ga zo maar door. Die gasten geloven zo sterk in ‘Living For The Weekend’ dat ze zijn afgekomen met een ijzersterke remix.”



Vrijdag 16 juni was de Europese release van ‘Living For The Weekend’ van Pat Krimson, Dizkodude feat. Luke August. In Duitsland en de Scandinavische landen brengt Kontor hem uit. In Zwitserland doet het Houseworks-label dat en in Nederland support Strenghold de release.



Zaterdag 17 juni staat Pat Krimson met Dizkodude op de openingsavond van Baouzza in Hasselt (22.00 uur). DJ Pat Krimson is ook geboekt deze zomer op o.a. Genk On Stage, AtmoZ Outdoor (Eindhoven), Sunrise Festival, Tomorrowland, Ibiza Beach Festival, Lolands, e.v.a.



‘Living For The Weekend’ van Pat Krimson, Dizkodude en Luke August, verschijnt in België op het Houseworks-label en is vanaf vrijdag 16 juni digitaal te koop en te beluisteren via streaming.

Auteur: Raf Van Bedts - Foto: hoes single